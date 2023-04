Verhandlungen am Uniklinikum Gießen und Marburg gehen weiter

Krankenhäuser: Tarifstreit um Entlastungen an Unikliniken dauern an

Auch eine Woche vor dem Ablauf eines Ultimatums ist noch keine Einigung im Streit um einen Entlastungstarifvertrag am Uniklinikum Gießen und Marburg in Sicht. In einem Brief an die Mitarbeitenden erklärte die Geschäftsführung, man habe in der dritten Verhandlungsrunde am Freitag die Bereitschaft signalisiert, «mit der Gewerkschaft echte Schritte zu Ihrer Entlastung und zur Beschäftigungssicherung zu vereinbaren. Diese müssen aber für das UKGM stemmbar und verkraftbar sein.»