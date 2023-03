Handwerk und Industrie gegen Entwurf zur Gebäudewärme

CDU-Fraktionschef: Hagel zu Verbot neuer Ölheizungen: «Unbrauchbarer Vorschlag»

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel ist strikt gegen ein Verbot des Einbaus neuer Gas- und Ölheizungen von 2024 an. Das sei ein «völlig unbrauchbarer Vorschlag» von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), sagte Hagel am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Habeck zeigt, wie Klimawende gerade nicht gelingt: Nämlich mit Verboten und Gängelungen. So verlieren wir die Menschen.» Was man brauche seien Anreize und Innovationen. «Ich empfehle den Blick nach Baden-Württemberg, wenn er sehen will, wie man es richtig macht.»