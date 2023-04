Mehr als 25.000 Photovoltaikanlagen neu in Betrieb genommen

Energie: Opposition kritisiert Energiewende in Hessen als zu langsam

Die Energiewende in Hessen verläuft nach Ansicht von Politikern der Landtagsopposition nicht schnell genug. «Die Landesregierung hinkt der Entwicklung im Energiesektor dramatisch hinterher», sagte Axel Gerntke von der Linksfraktion am Donnerstag in Wiesbaden. Insgesamt lahme der Solarausbau, auch der Windkraftausbau komme in Hessen langsamer voran als anderswo.