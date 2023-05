Fast vier Fünftel der Haushalte heizen mit Gas oder Heizöl

Gepresste Papierballen in Fabrikhalle in Darmstadt brennen

Eine Papierlagerhalle in Darmstadt ist am späten Dienstagabend in Brand geraten. Rund 2000 Kubikmeter gepresste Papierballen standen in der Fabrikhalle in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen sagte. Die Löscharbeiten sollten am Mittwoch weiter andauern. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren laut Polizeiangaben zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.