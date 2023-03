«FAZ»: Glasner bekam Angebot zur vorzeitigen Verlängerung

Wetter: Verkehrsunfälle auf glatten Straßen: LKW rammt Schneepflug

Glatte Straßen und Schnee haben in Hessen am Dienstag zu Verkehrsunfällen geführt. In Ulrichstein im Vogelsbergkreis stießen ein Schneepflug und ein Lastwagen zusammen, wie die Polizei in Fulda am Morgen mitteilte. Der Fahrer des Lastwagens wurde dabei schwer verletzt. Im Landkreis Fulda berichteten die Beamten von drei kleineren Verkehrsunfälle aufgrund der Witterung.