Eintracht-Frauen: Barcelona-Sieg «etwas ganz, ganz Großes»

Drei Verdächtige nach Geldautomatensprengung in U-Haft

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Hessen sind die drei in Bayern festgenommenen Verdächtigen in Untersuchungshaft gekommen. Gegen die Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren aus den Niederlanden werde aufgrund der Gefährdung von Anwohnern bei der Sprengung auch wegen Verdachts auf versuchten Mord ermittelt, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montag. Die drei Männer waren den Angaben zufolge nach der Tat am Samstag in einem abgelegenen Verschlag im unterfränkischen Schöllkrippen festgenommen worden. Sie sollen in der Nacht zum Samstag einen Geldautomaten in Hasselroth (Main-Kinzig-Kreis) gesprengt und Geld erbeutet haben.