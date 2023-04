Gewaltverbrechen: Cold Case von 1986: Verdächtiger macht keine Angaben

Knapp 40 Jahre nach dem Mord an der 15-jährigen Jutta in Südhessen hat sich ein nun ermittelter Verdächtiger bislang nicht geäußert. «Er möchte derzeit keine Angaben machen», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag. Ihm sei nun ein Pflichtverteidiger zugeordnet worden. Ein inzwischen 61 Jahre alter Mann steht unter dem dringenden Verdacht, die Jugendliche am 29. Juni 1986 in einem Wald bei Lindenfels im Kreis Bergstraße umgebracht zu haben, unweit von ihrem Elternhaus. Jutta war nach einem Freibadbesuch auf dem Weg nach Hause, als sie vergewaltigt und ermordet wurde.