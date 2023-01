Jugendliche konsumierten 2021 mehr Tabak und Alkohol

Landkreise: Belastungsgrenze bei Flüchtlingsunterbringung erreicht

Bei der Flüchtlingsunterbringung haben die Landkreise nach Einschätzung des Deutschen Landkreistages ihre Belastungsgrenze «längst erreicht». «Die Zahl der in Notunterkünften, in Zelten oder Turnhallen Untergebrachten steigt weiter», teilte der Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager, am Mittwoch nach einer Sitzung in Kassel mit. Der Bund müsse deshalb den Zustrom begrenzen. Zudem sollten die Länder mehr Flüchtlinge in eigenen Einrichtungen unterbringen, um die Kommunen zu entlasten, forderte er.