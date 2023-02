Dorn will externe Expertise und mehr Einfluss für den Bund

documenta fifteen: Aufsichtsrat und Gesellschafter kritisieren Kuratoren

In der jüngsten Diskussion um Antisemitismus-Vorwürfe gegen die documenta fifteen in Kassel haben der Aufsichtsrat und die Gesellschafter der documenta der Künstlerischen Leitung Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Die Freiheit der Kunst sei ein hohes Gut und die exklusive künstlerische Verantwortung der documenta fifteen liege bei dem indonesischen Kuratorenkollektiv Ruangrupa, erklärten sie am Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung. «Die Kuratorinnen und Kuratoren weigern sich jedoch, die damit verbundene Verantwortung wahrzunehmen oder in eine selbstkritische Reflexion der Ereignisse zu gehen.»