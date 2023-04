Union erneut ohne Torwart Rönnow: Eintracht mit Bochum-Elf

Hochtaunuskreis: Zehn Verletzte nach Auseinandersetzung in Kronberg im Taunus

Bei einer Auseinandersetzung in Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis) sind zehn Menschen leicht verletzt worden. Am Montagabend soll es zu einem Streit zwischen zwei Familien gekommen sein, der in Handgreiflichkeiten mündete, wie das Polizeipräsidium in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Acht Menschen kamen infolge des Streits in einer Flüchtlingsunterkunft ins Krankenhaus, hieß es. Insgesamt seien zwölf Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt.