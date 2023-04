Frankfurt feiert zum Paulskirchenjubiläum vier Tage lang

175 Jahre Nationalversammlung in der Paulskirche - das ist der Stadt Frankfurt gleich vier Tage Feiern wert. Ein Bürgerfest ist geplant und hessenweit gibt es Veranstaltungen. Die ersten haben schon begonnen.

Bundespräsident, Europa, Bürgerfest: Zum 175. Jubiläum der Nationalversammlung in der Paulskirche feiert Frankfurt vom 18. bis 21. Mai vier Tage lang ein Bürger- und Demokratiefest. Ein Höhepunkt sei der Festakt am 18. Mai, bei dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Festrede halten werde, sagte Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg am Montag. Vor allem solle die demokratische Idee gefeiert werden. «Die Paulskirche steht wie kein anderes Gebäude für den Ursprung der Demokratie in Deutschland», betonte Eskandari-Grünberg. Die Stadt hofft auf mehrere hunderttausend Besucher an den vier Veranstaltungstagen.

Die Paulskirche war 1848/49 Tagungsort der Frankfurter Nationalversammlung. Diese arbeitete die Paulskirchenverfassung aus - die erste gesamtdeutsche und demokratische Verfassung Deutschlands. Wirksam wurde sie zwar nie, legte aber die Grundlage für spätere deutsche Verfassungen.

Das revolutionäre Jahr 1848 soll nicht nur in einer Reihe von Ausstellungen vorgestellt werden. Besucher des Bürgerfestes können bei Vorführungen und Virtual-Reality-Inszenierungen auf Zeitreise gehen. So ist eine Schaudebatte geplant oder Live-Videogespräche mit Persönlichkeiten aus der Vergangenheit. Mit Lichtprojektionen soll die abendliche «Ode an die Demokratie» gefeiert werden. Im Mittelpunkt sollen Fragen nach dem Wesen der Demokratie stehen, nach Herausforderungen, Chancen und Werteverständnis.

Auch die Paulskirche, die nach dem Zweiten Weltkrieg als erstes historisches Gebäude Frankfurts wieder aufgebaut worden war, soll mit der Projektion von Gedichten zum Thema Demokratie in Szene gesetzt werden.

Eingebunden in das Bürgerfest sind auch ein Europa-Fest und eine multireligiöse Feier, die die Vielfalt der Frankfurter Bevölkerung spiegeln soll. Am Römerberg und am Mainkai soll ein buntes Bühnenprogramm große und kleine Festbesucher unterhalten, dabei soll es nach Angaben der Stadt auch zahlreiche Mitmachaktionen geben.

Am Montag eröffnete Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) eine Playmobil-Ausstellung anlässlich des Paulskirchenjubiläums. Auf Schloss Philippsruhe in Hanau präsentiere der Hamburger Künstler Oliver Schaffer mit 5000 Figuren und 20.000 Einzelteilen die damalige Zeit, wie etwa die Nationalversammlung und die industrielle Revolution, teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden mit. Hessenweit soll es zu dem Jubiläum bis zum 21. Juli mehr als 100 Veranstaltungen wie Konzerte, ein Poetry-Slam-Wettbewerb und eine Theateraufführung geben. Schon jetzt können in Frankfurt auch thematische Jubiläumsrundgänge gebucht werden.