Löwen Frankfurt stellen Eishockey-Profi Olsen frei

Eishockey: DEL-Aufsteiger Löwen Frankfurt zieht in die Pre-Playoffs ein

Die Löwen Frankfurt haben die Pre-Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) erreicht. Die Hessen, die erst in der vergangenen Saison in die Beletage aufgestiegen waren, gewannen am Sonntag ihr letztes Hauptrundenspiel gegen den möglichen Absteiger Augsburger Panther nach Verlängerung mit 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). Das Weiterkommen in die erste K.o.-Runde stand schon nach Ablauf der regulären Spielzeit fest. Die Eisbären Berlin, die vor diesem letzten Spieltag als Elfter mit zwei Punkten Rückstand hinter den Zehntplatzierten Löwen gelauert hatten, mussten im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings ebenfalls in die Verlängerung und konnten so den Rückstand nicht mehr aufholen. Am Ende verlor Berlin mit 3:4 im Penaltyschießen.