Home

Regional

Hessen

Darmstadt-Dieburg: Demonstration zum Erhalt der Traditionsbrauerei Pfungstädter

Demonstration zum Erhalt der Traditionsbrauerei Pfungstädter

Hunderte Menschen haben am Donnerstag gegen ein mögliches Aus der Traditionsbrauerei Pfungstädter in der südhessischen Stadt demonstriert. Unter dem Motto «Brauen statt Bauen» forderten sie eine Zukunftslösung und den Erhalt regionaler Brauereien. «Erst Binding, jetzt Pfungstädter», war auf einem Plakat zu lesen. Fast parallel solle Binding zugemacht werde, sagte Brauerei-Geschäftsführer Peter Winter. «Das wäre tragisch für den Brauereistandort Hessen.» Die Polizei sprach von knapp über 1000 Demonstranten in Pfungstadt.

Teilnehmer stehen während einer Demonstration zum Erhalt der Brauerei auf dem Betriegsgelände. © Sebastian Gollnow/dpa

Ein Bürgerbegehren mit mehr als 4600 Unterschriften für die Brauerei sei in der Stadtverordnetenversammlung vergangene Woche aus formellen Gründen abgelehnt worden, sagte Winter. Ebenso habe sich die Mehrheit gegen einen Vorschlag von Bürgermeister Patrick Koch (SPD) für eine unabhängige Bürgerbefragung gewandt. Aus der Stadtverordnetenversammlung sei das klare Signal für eine Wohnbebauung auf dem Gelände der 1831 gegründeten Brauerei gekommen. «Familien arbeiten seit Generationen dort», sagte die Vertreterin der Belegschaft, Caroline Maiwald. Die Brauerei sei für eine lange Zukunft aufgestellt worden. «Jetzt soll Schluss sein? Jetzt, wo es so gut läuft.» Die Brauerei mit knapp 70 Mitarbeitern steht Winter zufolge wirtschaftlich gut da und hat in den letzten zwei Jahren vier Millionen Euro investiert. Das schon vor der Corona-Krise finanziell angeschlagene Unternehmen war 2020 in ein Schutzschirmverfahren gegangen, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Die Gesellschafter hatten damals grünes Licht für den Verkauf des Geländes gegeben. Damals wurde noch von einem Brauerei-Neubau an einem anderen Standort gesprochen. Auf dem derzeitigen Gelände will ein Investor Wohnungen bauen. Neben Pfungstädter soll auch die Binding-Brauerei in Frankfurt geschlossen werden. Produktion und Abfüllung der dort hergestellten Marken sollen verlagert werden. Deutschlands größte private Brauereigruppe, die zum Oetker-Konzern gehörende Radeberger-Gruppe, begründet den Schritt mit drastisch gestiegenen Kosten.

© dpa