Neues aus Entenhausen: Donaldisten zu Gast in der Goethe-Uni

Main-Kinzig-Kreis: Zeugensuche nach Überfall auf Tankstelle

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Wie die Behörde am Freitag berichtete, hatte der Räuber am Donnerstagabend um kurz vor 22 Uhr - unmittelbar vor Schließung der Tankstelle - mit einem Messer bewaffnet den Verkaufsraum betreten, in dem ein 20 Jahre alter Kassier arbeitet. Der Räuber forderte die Herausgabe der Einnahmen. Mit wenigen hundert Euro an Bargeld, die er sich in eine Plastiktüte packen ließ, flüchtete er zu Fuß in Richtung Bad Soden.