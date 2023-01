Urteil zu Analyse-Software der Polizei kommt im Februar

Bundesliga: Eintracht gelingt gegen Posen Sieg und Remis

Eintracht Frankfurt hat in zwei unmittelbar folgenden Testspielen im Rahmen des Trainingslagers in Dubai gegen den polnischen Fußball-Meister Lech Posen einen Sieg und ein Remis erreicht. Für den Bundesliga-Vierten erzielte Daichi Kamada am Freitag nach Vorarbeit von Mario Götze in der 52. Minute den Treffer in der ersten Partie zum 1:0 (0:0)-Erfolg. Die A-Auswahl des Europa-League-Siegers zeigte gute Aktionen im Angriff und stand in der Defensive stabil.