Leipzig-Coach Rose warnt vor Eintracht: «Höllisch aufpassen»

Feuerwehreinsatz: Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Feuer in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) schwer verletzt worden. Der Bewohner hatte sich aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen nicht selbst in Sicherheit bringen könnten, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach retteten die Einsatzkräfte den Mann am frühen Freitagmorgen aus seiner brennenden Wohnung. Er kam in ein Krankenhaus.