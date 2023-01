Glasner über Vertragserfüllung: «Ich gehe davon aus»

Hochwasser: Pegelstände in Hessen sinken weiter

Die Hochwasserlage in Hessen hat sich weiter entspannt. In den vergangenen 24 Stunden sei es überwiegend trocken gewesen, nur im Vogelsberg und in der Rhön habe es etwas geregnet, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Mittwoch in Wiesbaden mit.