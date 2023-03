Eintracht-Coach über Abwehr: «Nicht offen wie Scheunentor»

Nach zwei Niederlagen will Eintracht Frankfurt beim VfL Wolfsburg zurück in die Erfolgsspur. Eintracht-Coach Glasner baut die in die Kritik geratene Abwehr wieder auf - weil der VfL so gut trifft.

Cheftrainer Oliver Glasner hat sich nach zwei Niederlagen von Eintracht Frankfurt und einiger Kritik schützend vor seine Abwehr gestellt. «Unsere Abwehrspieler haben ordentlich einen auf den Deckel bekommen», sagte der 48 Jahre alte Österreicher vor dem Spiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim VfL Wolfsburg. «Fakt ist aber, dass wir drei Tore weniger bekommen haben als zum gleichen Zeitpunkt der vorherigen Saison. Fakt ist, dass wir in den sieben Bundesligaspielen 2023 nur sieben Gegentreffer erhalten haben.» Bei aller Kritik sei es nicht so, «dass wir offen sind wie ein Scheunentor».

Angesichts der Tatsache, dass die Wolfsburger mit 40 Toren die fünftbeste Trefferquote in der Liga haben und damit fast so viele erzielt haben wie in der letzten Spielzeit (43), ist das Bemühen Glasners, seiner Defensive Selbstvertrauen zu schenken, verständlich. Froh ist der Coach vor der Partie bei den Niedersachsen, dass die eigene Offensive auf den französischen Stürmerstar Randal Kolo Muani bauen kann.

Der Vizeweltmeister und mit zehn Liga-Toren beste Angreifer der Hessen musste nach einer Erkrankung im Training kurz pausieren. Auch der ebenfalls zuletzt erkrankte Eintracht-Allrounder Kristijan Jakic ist wieder fit. «Es stehen wieder alle im Training und sind gesund», berichtete Glasner. Für den gelb-gesperrten Djibril Sow wird Kapitän Sebastian Rode neben Daichi Kamada auf der Sechser-Position beginnen.

Nach zwei Niederlagen gegen den SSC Neapel in der Champions League (0:2) und bei RB Leipzig (1:2) in der Bundesliga will der hessische Tabellensechste gegen den Siebten wieder in die Erfolgsspur kommen. «Die beiden Spiele haben Spuren hinterlassen. Ich habe aber ein gutes Gefühl», sagte Glasner.

Es sei mal wieder gut gewesen, eine gesamte Trainingswoche und die Spieler in einem erholten Zustand zusammenzuhaben. «Nach zwei freien Tagen haben wir relativ viele Inhalte reingepackt und uns mit unserem Fußball in allen Aspekten beschäftigt», sagte er vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Vor seinem Engagement in Frankfurt war er von 2019 bis 2021 Chefcoach in Wolfsburg, während VfL-Coach Niko Kovac von 2016 bis 2018 am Main tätig gewesen ist.

In Wolfsburg erwartet Glasner einen harten Kampf gegen eine Mannschaft, die in dieser Saison schon «alle Phasen» erlebt habe: Der VfL habe so stark gespielt, dass er in Richtung Champions League tendiert sei, aber auch so oft in Serie verloren, dass er hinten reinzurutschen drohte. «Wir wissen nicht, was für ein Gesicht uns die Wolfsburger zeigen», sagte er. Fakt ist aber: Der VfL (33 Punkte) kann die mit fünf Punkten vor ihnen liegenden Frankfurter im Sonntagspiel nicht überflügeln.