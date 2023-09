Darmstadt 98 will gegen Gladbach punkten: Nürnberger fit

Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga sollen nun endlich die ersten Punkte eingefahren werden. Gegner Mönchengladbach wartet ebenfalls noch auf den ersten Sieg.

Aufsteiger SV Darmstadt 98 hofft nach der Länderspielpause endlich auf seine ersten Punkte in der Fußball-Bundesliga. Vor dem Duell mit Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) sieht Trainer Torsten Lieberknecht die Rollen aber klar verteilt. «Über die Favoritenrolle muss ich in dieser Saison an keinem Spieltag etwas sagen. Aber wir wollen uns auch nicht kleiner machen und auch kein Mitleid. Wir wollen punkten», sagte der 50-Jährige am Freitag.

An den Gegner haben die Hessen gute Erinnerungen. Im Vorjahr konnte die Borussia in der 2. DFB-Pokalrunde mit 2:1 besiegt werden. Da sei seine Mannschaft bereit gewesen, bis zum Ende eine sportliche Aggressivität auf den Platz zu bringen und dem Gegner kaum Luft zu lassen. «Das war in dieser Woche nochmal Thema, diese Mentalität wieder an den Tag zu legen», berichtete Lieberknecht.

Dass die Lilien im Mai 2017 in Mönchengladbach ihren letzten Bundesligapunkt einfuhren, ist ein kleines Kuriosum am Rande und sorgt vielleicht für eine Extraportion Mut. «Wir müssen etwas respektloser an manche Dinge herangehen. Es geht darum, giftig und gallig zu sein und bereit, sich bis zum Ende zu wehren», forderte der Coach.

Die Stimmung im Team sei trotz der drei Niederlagen zum Saisonstart gut, die Trainingsintensität zuletzt hoch gewesen. «Die Einheiten in dieser Woche waren mit die besten, die wir seit Beginn der Vorbereitung überhaupt hatten. Die Jungs lassen sich von den bisherigen Ergebnissen nicht erschüttern», versicherte Lieberknecht.

Er selbst hat seinen medizinischen Eingriff in der Vorwoche gut überstanden und ist voller Tatendrang auf den Platz zurückgekehrt. «Mir geht es gut, ich habe mich gut erholt. Ich bin in dieser Woche wieder eingestiegen, habe mich reingefuchst und bin wieder voll auf Spannung», bestätigte Lieberknecht.

Das gilt auch für Fabian Nürnberger, der seine Kopfverletzung aus dem Leverkusen-Spiel vollständig überwunden hat. Nicht rechtzeitig fit werden hingegen Christoph Zimmermann (Rücken), Fraser Hornby (muskuläre Probleme) und Fabio Torsiello (Oberschenkel). Braydon Manu fällt mit einer Mandelentzündung aus.