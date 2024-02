Darmstadt 98 mit Mut nach Gladbach

14 Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Biebesheim (Landkreis Groß-Gerau) sind 14 Bewohner leicht durch Rauchgase verletzt worden. Der Brand war in der Nacht zum Samstag aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche einer Wohnung in dem Gebäude ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.