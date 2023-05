Tabea Zimmermann: Andere Instrumente waren schon weg

Say That von Paula Jivén: Das ist der Ohrwurm zur GigaZuverlässig-Kampagne von Vodafone

Ehrliche Botschaften und experimenteller Sound: Mit diesem Mix ist die schwedische Newcomerin Paula Jivén auf dem besten Weg zu einer vielversprechenden Musikkarriere. Ihre Single „Say That‟ begleitet Dich als Vodafone-Song zur aktuellen Kampagne und zeigt deutlich, warum Du von Paula Jivén in Zukunft öfter hören könntest. Verspielt, faszinierend originell und überraschend ehrlich: So lässt sich die Musik der schwedischen Singer-Songwriterin Paula Jivén am besten beschreiben. Mit gerade einmal 18 Jahren hat die Newcomerin ihren ganz eigenen Sound gefunden. Wir stellen Dir die Künstlerin vor, die mit ihrer Single „Say That‟ den neuen Song zur Vodafone-Kampagne liefert. Höre Dir den Song hier an Nicht nur die Musik von Paula Jivén ist überraschend ehrlich. In unserem Q&A erzählt uns die schwedische Newcomerin, was sie zu ihrer Single „Say That” inspiriert hat und wer sie motiviert: Vom Kirchenchor zur Talent-Show: Paula Jivéns erste Schritte in die ...