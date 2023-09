Papst-Botschafter wettert gegen Gender-«Ideologie»

Bätzing: Asylrecht muss unangetastet bleiben

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof Georg Bätzing hat eine Unantastbarkeit des Rechts auf Asyl gefordert. In seiner Predigt im Eröffnungsgottesdienst der Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe Deutschlands sagte Bätzing am Montag in Wiesbaden, jeder Mensch sei vom ersten bis zum letzten Augenblick in seiner Würde unantastbar, keine Verfügungsmasse von irgendwem oder irgendwas. «Das gilt ebenso für die Menschen, die aus Not und Angst um ihr Leben an den Grenzen der Europäischen Union stranden - wenn sie es überhaupt auf all den gefährlichen Wegen bis dahin schaffen - und um Asyl bitten», so Bätzing laut Redetext.