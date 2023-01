GEW: Abwerben von Lehrern verschiebt Problem nur

Lehrerverband: «Mangel eingestanden»: BLLV zollt Söder «Respekt»

Der bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV hat die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), im Falle einer Wiederwahl rund 8000 neue Stellen an Bayerns Schulen schaffen zu wollen, begrüßt. «Ein Ministerpräsident, der in einer Grundsatzrede den Lehrermangel nicht leugnet, sondern lösen will, hat erstmal Respekt verdient», sagte die Vorsitzende Simone Fleischmann am Mittwoch in München. «Es ist der erste Schritt, dass die Situation nicht geleugnet wird. Jetzt geht es aber auch darum, wie wir diese 8000 an den Start kriegen.»