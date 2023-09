40-Jähriger stirbt bei Flucht aus brennendem Wohnhaus

Mann soll Wohnung angezündet haben: Zwei Frauen verletzt

Ein 45-Jähriger soll am Sonntag in einem Regensburger Mehrfamilienhaus seine Wohnung in Brand gesteckt haben. Er wurde in einem psychischen Ausnahmezustand festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Frauen erlitten Rauchvergiftungen.