Skyliners und Fraport: Finanzieller Kniff für den Aufstieg

Überfall auf Ehepaar bei Kassel: Thema bei «Aktenzeichen XY»

Ein bewaffneter Überfall von Unbekannten auf ein Ehepaar in Vellmar im Landkreis Kassel ist am Mittwoch (13. September) Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Die beiden Opfer waren in der Nacht zum 23. Mai 2022 von zwei mit Sturmhauben vermummten Männern in ihrem Reihenhaus gefesselt, bedroht, und ausgeraubt worden, hieß es in einer Mitteilung zur Sendung. Die Einbrecher hatten unter anderem die Frau an den Haaren durch ihr Haus gezogen und sie gezwungen, einen Tresor zu öffnen. Die Täter nahmen Uhren und Schmuck im Wert von über 30 000 Euro mit. Die Polizei vermutet, dass mindestens ein weiterer Täter vor dem Haus Wache gehalten hatte.