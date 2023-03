Mehr Gewinn vor Steuern: Aber weniger Überschuss für Helaba

Rohstoffe: Kupferkonzern Aurubis erwartet Gewinnrückgang

Der Kupfer- und Recyclingkonzern Aurubis will nach einer überraschend starken Jahresbilanz viel Geld in seinen Geschäftsausbau stecken. Der Aufsichtsrat habe ein Investitionspaket von rund 530 Millionen Euro beschlossen, teilte das Hamburger Unternehmen am Dienstag mit. Den Aktionären winkt zwar eine Rekorddividende. Künftig will Aurubis aber nicht mehr wie automatisch mindestens ein Viertel des operativen Konzerngewinns an die Anteilseigner ausschütten. Die Quote werde abhängig vom Finanzbedarf jährlich neu festgelegt.