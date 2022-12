Abbau der Commerzbank-Filialen ging für Kunden zu schnell

Filialnetz: Sparkasse streicht Filialen: Teils nur noch Selbstbedienung

Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin dünnt ihr Filialnetz aus: Von den bisher 22 Zweigstellen werden bis Jahresende 6 in Selbstbedienungsstellen ohne Personal umgewandelt, wie die Sparkasse am Dienstag in Schwerin mitteilte. Betroffen sind den Angaben zufolge die Filialen in Brüel, Marnitz, Mestlin, Parchimer Weststadt, in Schwerin am Platz der Freiheit und in Vellahn.