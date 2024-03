Oberleitungsschaden nach Baumfällarbeiten in Nordhessen

Eine Sperrung, zahlreiche Verspätungen und ein beschädigter Zug: Das waren die Folgen, nachdem ein Baum bei Fällarbeiten auf eine Oberleitung gefallen ist.

Bei Baumfällarbeiten ist an der Main-Weserbahn zwischen Kassel und Frankfurt am Main eine Oberleitung beschädigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei ein gefällter Baum zwischen Treysa und Schlierbach (Schwalm-Eder-Kreis) am Mittwoch in die falsche Richtung auf die Oberleitung gefallen. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. In Folge sei der Streckenabschnitt zwischen Treysa und Schlierbach für mehrere Stunden gesperrt worden. Insgesamt seien dadurch über 20 Züge verspätet gewesen.

Aufgrund des Schadens habe ein Regionalexpress anhalten und abgeschleppt werden müssen. Die rund 150 Fahrgäste sind den Angaben der Polizei zufolge mithilfe eines Schienenersatzverkehrs zum Bahnhof in Treysa gebracht worden. Zudem sei an einem Güterzug beim Vorbeifahren an der betroffenen Oberleitung Schaden an einem Stromabnehmer entstanden. Der Zug konnte seine Fahrt jedoch fortsetzen. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.