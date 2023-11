Menschen in Nordhessen besonders von Rückenschmerzen geplagt

Studie: Thüringen Spitzenreiter bei Rückenschmerzen

In Thüringen werden einer Auswertung zufolge überdurchschnittlich viele Menschen wegen Rückenbeschwerden medizinisch behandelt. Von 2,1 Millionen Menschen im Freistaat waren 2021 rund 763.000 wegen Rückenschmerzen in Behandlung, wie aus dem aktuellen Gesundheitsatlas Rückenschmerzen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido) hervorgeht. Das sind 36,1 Prozent der Bevölkerung, was laut Gesundheitsatlas der bundesweite Spitzenwert ist. Menschen in ländlichen Regionen sind nach Angaben der Krankenkasse AOK Plus stärker betroffen.