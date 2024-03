SMA Solar steigert Gewinn kräftig - Abschwächung erwartet

SMA Solar verdient dank hoher Nachfrage deutlich mehr

Das Geschäft des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar boomt angesichts der hohen Nachfrage nach Solaranlagen weiter. Dank einer deutlichen Umsatzsteigerung verbesserte sich zuletzt die Produktionsauslastung, was zu geringeren Fixkosten führte, wie das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mitteilte. Sowohl operativ als auch netto vervielfachte sich so bis Ende September der Gewinn. Das Management hatte bereits Anfang Oktober vorläufige Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal veröffentlicht und dabei seine Ziele für Umsatz und operativen Gewinn erhöht. Es war die dritte Prognoseerhöhung im laufenden Jahr.