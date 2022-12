Mehr Regen, mehr Grünschnitt: Deutlich mehr Bioabfälle 2021

Energiewende: Neue Anlage für Energie aus Bioabfällen in Betrieb

Eine Anlage für die Vergärung von Bioabfällen ist in Bernburg (Salzlandkreis) in Betrieb gegangen. Dadurch sei es möglich, nachhaltige Energie zu gewinnen, teilte das Unternehmen MVV Biogas GmbH am Montag mit. In der Anlage werde aus allem, was in die Biotonne gehöre, zum Beispiel Laub, umweltfreundliches Biogas erzeugt. Rund 300 Haushalte könnten so mit Wärme, 2200 Haushalte mit Strom versorgt werden, sagte die Oberbürgermeisterin von Bernburg, Silvia Ristow (Linke). Die Stadt hat rund 33.000 Einwohner.