Stojilkovic über Darmstadt-Wechsel: «Herzensentscheidung»

2. Liga: Darmstadt hat «riesige Lust» auf die Fahrt zum Hamburger SV

Nach vier Pflichtspielsiegen in Folge fordert der SV Darmstadt 98 voller Selbstbewusstsein, aber auch mit Demut den Hamburger SV. Die Lilien treten am Freitag (18.30 Uhr/Sky) als Tabellendritter der 2. Fußball-Bundesliga beim unmittelbaren Verfolger im Volksparkstadion an. «Gefühlt ist der HSV kein Zweitligist. Der Club hat eine große Wucht in Deutschland. Für uns als Darmstadt 98 ist es ein Privileg, gegen sie spielen zu dürfen», sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Mittwoch.