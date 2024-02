Wehen holt ein 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg

Der SV Wehen Wiesbaden hält sich weiter vom Abstiegskampf fern - und kann sich wieder auf Torjäger Ivan Prtajin verlassen.

Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen achten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski kam am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga aber zu einem 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg. Ivan Prtajin hatte den Aufsteiger vor 9526 Zuschauern in der Brita-Arena mit seinem achten Saisontreffer in Führung gebracht. Vorausgegangen war ein Fehler von Club-Torhüter Carl Klaus.

Per Kopf glich Ivan Marquez neun Minuten später aus. Für die Nürnberger, die ohne den erkrankten Topscorer Can Uzun antreten mussten, war es das dritte sieglose Spiel in Folge. Der SVWW belegt zumindest vorläufig den elften Tabellenplatz und hält sich vom Abstiegskampf fern.

Die Partie war zweimal kurz unterbrochen: Schiedsrichter Robert Kampka schickte beide Mannschaften in der 56. Minute für vier Minuten und dann noch einmal in der 63. Minute für zwei Minuten vom Feld. Aus dem Gästeblock waren aus Protest gegen den geplanten Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen worden.

Die Nürnberger waren in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft und hatten mehr Torchancen. So rettete Wehens Torwart Florian Stritzel unter anderem vor Martin Andersson in höchster Not. Die Gastgeber sorgten in der zweiten Halbzeit durch einen Schuss von Thijmen Goppel (48.) für Torgefahr und gingen dann durch Prtajin in Führung, der zentral von der Strafraumgrenze ins rechte Eck traf. In den Schlussminuten vergab der FCN mehrere Möglichkeiten, noch den Siegtreffer zu erzielen.