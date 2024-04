Zwei Motorradunfälle mit Verletzten in Hamburg

Bei Motorradunfällen in Hamburg-Eimsbüttel sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Gegen 18.20 Uhr ist ein Motorradfahrer gestürzt, als er von einem überholenden Pkw angefahren wurde, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen sagte. Der Mann sei mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Schriftzug «Notaufnahme» hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Zwei Stunden später ist ein 58 Jahre alter Motorradfahrer in Hamburg-Eimsbüttel laut Angaben des Sprechers auf das Heck eines Pkw aufgefahren. Der Mann habe sich dabei ein Bein gebrochen und sei ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei in beiden Fällen am Dienstagmorgen zunächst nicht.

