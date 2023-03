Zug erfasst Schwestern: Überlebende noch nicht vernommen

Tarifkonflikt: Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein

Mehrere tausend Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben nach Gewerkschaftsangaben am Freitag in Schleswig-Holstein die Arbeit niedergelegt. «Überall ist der Streik angelaufen. Der Nord-Ostsee-Kanal ist zu», sagte Verdi-Sprecher Frank Schischefsky der Deutschen Presse-Agentur am Morgen. Zum Teil bei Wind und Regen sammelten sich die Streikenden an verschiedenen Orten. Vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen will die Gewerkschaft mit dem Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen.