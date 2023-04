Regierung legt Entwurf eines Wohnraumschutzgesetzes vor

2. Bundesliga: Zweitligaduell zwischen HSV und Hannover 96 ausverkauft

Das Zweitliga-Duell zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 im Volksparkstadion am Osterwochenende ist ausverkauft. Das teilte der HSV am Mittwochnachmittag mit. Damit werden 57.000 Zuschauer das Aufeinandertreffen des Tabellendritten aus Hamburg und den Niedersachsen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in der Hansestadt verfolgen. Im Hinspiel hatte der aktuelle Tabellenneunte daheim spät ein Unentschieden gegen den HSV verpasst, als Ransford-Yeboah Königsdörffer das 2:1 der Gäste in der Nachspielzeit erzielte.