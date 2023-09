Wolken und Regen in Hamburg und Schleswig-Holstein

Dichtere Wolken bestimmen das Wetter am Donnerstag in Hamburg und Schleswig-Holstein. Zeitweise kommt es zu etwas Regen, die meiste Zeit bleibt es aber trocken mit ein paar Sonnenstunden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei um die 20 Grad auf den Halligen, 22 Grad in Kiel und 24 Grad in Hamburg.

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Die Nacht bleibt bewölkt mit etwas Regen, es kühlt auf 16 bis 11 Grad ab. Am Freitag wird es stark bewölkt, es bleibt regnerisch. Die Temperaturen erreichen 19 Grad in Flensburg und 21 Grad in Hamburg. Es weht mäßiger, an der See frischer Wind. In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselnd bewölkt, die Schauer klingen etwas ab. Die Temperaturen sinken dabei auf 16 bis 11 Grad. Am Samstag lockern sich die Wolken etwas auf, es kommt nur selten zu Schauern. Die Temperaturen klettern tagsüber auf 19 Grad.

