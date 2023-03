Starker Wind bei milden Temperaturen im Norden

Wetter: Gewitter und Schauer in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den nächsten Tagen auf Schauer und Gewitter einstellen. Der Dienstag startet zunächst heiter und trocken bei Höchstwerten bis zu 25 Grad in der Eifel und bis zu 30 Grad in der Vorderpfalz, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte. Ab dem Nachmittag ziehen mehr Wolken auf.