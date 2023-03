Hamburger Flughafen wegen Warnstreiks am Morgen menschenleer

Wetter: Starker Wind bei milden Temperaturen im Norden

Die Menschen im Norden erwartet am Montag windiges Wetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in Hamburg und Schleswig-Holstein mit Böen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde. In den Küstenregionen kann es zu orkanartigen Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde kommen. Zum Abend hin soll der Wind dann wieder abnehmen. Einzelne starke Gewitter können am Nachmittag auftreten. Die Temperaturen sind dabei mild: Erwartet werden im gesamten Gebiet zwischen 10 und 13 Grad. In Hamburg sind bis zu 15 Grad möglich.