Stil-Debatte nach Landratswahl in Dithmarschen

Nordhausen sucht einen neuen Oberbürgermeister

Sechs Kandidaten treten am Sonntag bei der Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen an. Knapp 37.000 Einwohner der größten Stadt in Nordthüringen sind ab 8.00 Uhr aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bei der Kommunalwahl geht es nach Einschätzung von Beobachtern auch um die Frage, ob die AfD mit ihrem Kandidaten bei den Wählern punkten und ihren ersten Oberbürgermeister in Deutschland stellen kann.