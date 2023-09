Fahrer stirbt bei Unfall auf A7 - Autobahn gesperrt

Bauarbeiten und hohes Verkehrsaufkommen verursachen Staus

Hohes Verkehrsaufkommen und Baustellen haben am Samstag zu Staus auf den Autobahnen rund um Hamburg und in Schleswig-Holstein geführt. Vor dem Elbtunnel staute sich der Verkehr am Mittag auf der A7 in beiden Richtungen auf jeweils sieben Kilometern, wie es von der Verkehrsleitzentrale hieß. Es gebe dichten Reiseverkehr. Außerdem wird die Autobahn in dem Bereich zurzeit ausgebaut.