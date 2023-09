Mehrere Verletzte bei Autounfall auf der B77 bei Rendsburg

Vier Tote auf A3 bei Emmerich: Ursache weiter unklar

Nach dem schweren Unfall auf der Autobahn 3 mit vier Toten ist der konkrete Hergang weiter unklar. «Warum genau die Fahrer an dieser Stelle die Kontrolle verloren, wissen wir noch nicht», sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Es werde weiter sorgfältig ermittelt. Am Sonntag waren vor Ort bei Emmerich am Niederrhein Spuren gesichert worden, die laut Polizei nun ausgewertet werden. Ein illegales Autorennen schloss die Polizei dagegen am Montagnachmittag aus. Die Fahrzeuge waren zwar an gleicher Stelle verunglückt, aber für ein Rennen war der zeitliche Abstand zu groß.