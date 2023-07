Dieb stiehlt Blitzer an A20: 60.000 Euro Schaden

Die Polizei in Nordwestmecklenburg und in der Region Lübeck (Schleswig-Holstein) fahndet nach einem modernen Blitzer. Die mobile Geschwindigkeitsmessanlage war am Sonntagmorgen an der Autobahn 20 bei Schönberg aufgestellt und nach wenigen Stunden bereits gestohlen worden, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Ein Zeuge habe einen Verdächtigen mit einem dunklen Wagen und hoher Motorisierung an dem Blitzerstandort gesehen, der mit dem Gerät in Richtung Lübeck davongefahren sein soll. Der Schaden wurde mit 60.000 Euro angegeben.

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

