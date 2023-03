Bund beschleunigt den Weiterbau der Autobahn 20 nicht

Verkehr: Günther will Weiterbau der A20 so schnell wie möglich

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will den Weiterbau der Küstenautobahn A20 bei gemeinsamen Gesprächen der norddeutschen Länder mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) beraten. Günther verfolge entsprechend dem schwarz-grünen Koalitionsvertrag «weiterhin das erklärte Ziel, dass der Ausbau der A20 so schnell wie möglich weitergeführt und fertig gestellt wird», sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Beratungen mit Wissing sind in der kommenden Woche in Berlin geplant.