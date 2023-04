Anschlussstelle Reinfeld der A1 zwei Nächte lang gesperrt

Sperrung: A1 bei Holdorf am Wochenende gesperrt

Wegen eines Brückenabrisses wird die Autobahn 1 am Wochenende bei Holdorf im Landkreis Vechta in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Von Freitagabend (22.00 Uhr) bis Sonntagnachmittag (14.00 Uhr) ist die A1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage sowie in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Neuenkirchen/Vörden nicht zu befahren, wie eine Sprecherin der Autobahn Westfalen am Mittwoch mitteilte. Der Verkehr wird in beiden Richtungen an der Anschlussstelle Holdorf abgeleitet.