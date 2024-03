A7 Richtung Hannover muss für Reparatur gesperrt werden

Mitte Februar erneut ein Wochenende Vollsperrung der A7

Wegen Bauarbeiten steht Mitte Februar in Hamburg erneut eine 55 Stunden währende Vollsperrung der Autobahn A7 und des Elbtunnels an. Die Sperrung beginne am Freitag, 16. Februar, um 22.00 Uhr und dauere bis Montag, 19. Februar, 5.00 Uhr, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mit. Betroffen in beiden Fahrtrichtungen sei der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark. Die Zu- und Abfahrten Volkspark, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld würden bereits von 21.00 Uhr an nach und nach geschlossen.