Einträge zu Privatinsolvenzen: Schufa verkürzt Speicherdauer

Adel: Besuch von König Charles sei starkes politisches Zeichen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat den anstehenden Besuch von König Charles III. in Hamburg als «starkes politisches Zeichen» gewertet. «Nach dem Brexit und dem Tod der Queen im vergangenen Jahr, der größte Betroffenheit und Anteilnahme in Hamburg ausgelöst hat, ist der Besuch des Königs auch ein starkes politisches Zeichen der Verbundenheit von Deutschland und Großbritannien in schwierigen Zeiten», sagte Tschentscher am Dienstag in Hamburg. Der Besuch knüpfe an die lange gemeinsame Geschichte der Hansestadt und des Vereinigten Königreichs an und adressiere zugleich die zentralen Zukunftsthemen beider Länder.