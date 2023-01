Wetterdienst: Wochenende im Norden wird nass und stürmisch

Wer am Wochenende im Norden Deutschlands unterwegs ist, sollte statt des Regenschirms lieber den deutlich robusteren Regenmantel einpacken. Denn es wird nicht nur nass, sondern auch stürmisch. Vor allem an den Küsten.

Wer für das Wochenende entspannte Spaziergänge im Freien geplant hatte, sollte neue Pläne schmieden, denn das Wetter im Norden wird sehr ungemütlich. «Man kann grob sagen, dass es sehr wechselhaft sein wird. Wir haben eine stetige Abfolge von Tiefs», sagte Meteorologe Michael Bauditz vom Deutschen Wetterdienst der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Tiefs bringen nicht nur viel Wind, sondern auch viel Regen mit. «Es wird sehr windig und stürmisch und dementsprechend selten scheint auch die Sonne. Am ehesten wird sie noch am Sonntag zu sehen sein.»

Am Samstag aber wird es vor allem nass. «Da kommt ein großes Regengebiet heran. Da wird es recht ungemütlich.» Die Temperaturen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern liegen dabei bei vergleichsweise milden 8 bis 9 Grad Celsius.

Während am Samstag der Regen das Wetter im Norden bestimmt, übernimmt am Sonntag der Wind. Der nimmt am Samstag zwar langsam Fahrt auf, aber erst in der Nacht zu Sonntag bläst er von Westen kommend ordentlich über das Land. «An den Küsten in Schleswig-Holstein kann es orkanartige Böen geben. Da sind wir schon im Bereich des Unwetters. Im Flachland erwarten wir stürmische Böen bis Sturmböen», so Bauditz weiter. Der Sturm im Norden werde seinen Höhepunkt um die Mittags- und Nachmittagszeit erreichen. «Er wird sich schon am späten Nachmittag wieder abschwächen.»

Die aktuelle Wetterlage ist für den Norden und die Jahreszeit dem Meteorologen zufolge nichts Ungewöhnliches. «Das sind Winterstürme, die ins Bild passen. Das ist kein außergewöhnlicher Sturm. Eigentlich ist das schon fast überfällig.» Auch das milde Wetter passt dazu.

Die nun schon mehrere Wochen anhaltenden milden Temperaturen seien dagegen nicht üblich. Aber damit wird wohl auch in der kommenden Woche wieder Schluss sein. «Nächste Woche wird es aber schon kühler. Da müssen wir schon wieder mit Frost und Glätte rechnen. Vielleicht sogar mit Schnee.»