Unfall: Autofahrer schläft am Steuer ein: Drei Schwerverletzte

Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist in Steinhagen (Kreis Gütersloh) am Steuer eingeschlafen und hat so einen Unfall mit drei Verletzten ausgelöst. Wie die Polizei berichtete, geriet ein 62-Jähriger am Samstagnachmittag im Ortsteil Brockhagen auf der Gütersloher Straße auf Höhe einer Kreuzung in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann eingeschlafen.