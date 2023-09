Diesel-Fahrverbote in Hamburg aufgehoben: Weniger Stickoxid

Stickoxid-Grenzwerte 2022 fast überall eingehalten

Die Grenzwerte zur Schadstoffbelastung sind 2022 an fast allen Messstellen zur Überwachung der Luftqualität in Nordrhein-Westfalen unterschritten worden. So lag der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) an 129 von 130 Standorten unter dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie aus der «Luftqualitätsbilanz 2022» hervorgeht, die das Umweltministerium am Freitag vorlegte. An einer Probenahme-Stelle in Essen, an der Kruppstaße in direkter Nähe zur Autobahn 40, sei die kritische Grenze jedoch mit einem Jahresmittelwert von 45 Mikrogramm überschritten worden. Insgesamt lag die NO2-Belastung 2022 auf dem Niveau des Vorjahres, wie das Ministerium berichtete.